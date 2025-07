Cpr primo rilascio dopo la Consulta La Corte d’Appello di Cagliari riespande la libertà personale

La recente sentenza della Corte Costituzionale ha segnato un punto di svolta, ripristinando la libertà personale dei detenuti nei centri di rimpatrio. Pochi istanti dopo, la Corte d’Appello di Cagliari ha preso una decisione che rafforza questa direzione, aprendo nuovi scenari sul trattamento e i diritti dei migranti trattenuti. È un momento cruciale che potrebbe cambiare definitivamente il volto delle politiche di immigrazione in Italia.

La sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'attuale normativa sui centri di permanenza per il rimpatrio ha già prodotto i suoi effetti. A poche ore dal pronunciamento della Consulta, infatti, la Corte d'Appello di Cagliari si è trovata a decidere della proroga del trattenimento di un cittadino albanese nel cpr di Macomer (Nuoro), dove era rinchiuso da marzo con convalida del giudice di pace e poi, dopo la richiesta d'asilo, con proroga decisa dalla stessa Corte d'Appello. Sarebbe comunque uscito per la tardiva istanza di proroga della questura, ma l'intervento della sentenza della Corte costituzionale ha imposto il confronto, "come peraltro espressamente richiesto dalla difesa".

I giudici smontano le leggi per favorire gli immigrati La Corte d'appello di Cagliari «grazia» un immigrato in attesa di via appellandosi alla Consulta. Ilaria Salis esulta: «Breccia aperta».

La Corte d'appello di Cagliari «grazia» un immigrato in attesa di via appellandosi alla Consulta. Ilaria Salis esulta: «Breccia aperta».

