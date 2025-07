Dazi Schlein all’attacco di Meloni | Ma dove vive?

L’affondo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sui dazi americani si infiamma, sollevando questioni cruciali per l’economia italiana. La segretaria del Pd non ha esitato a criticare aspramente la premier, mettendo in dubbio la sua percezione delle reali ripercussioni dei dazi sul nostro Paese. Ma cosa c’è dietro queste dichiarazioni? Scopriamolo insieme, perché il confronto sui dazi è molto più di una semplice polemica politica—è una questione di sostenibilità e futuro economico.

Sui dazi americani è scontro tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria del Pd ha attaccato frontalmente la premier per aver affermato «che se i dazi si fermassero al 10 per cento non sarebbero così impattanti per il nostro Paese. Io non so dove vive ». Dal palco della Giornata dell’Economia lombarda, organizzata a Monza dal Pd regionale, ha affermato che «secondo Confindustria», anche con i dazi al 10 per cento, «sommando pure il deprezzamento del dollaro del -13 per cento questo vorrebbe dire 20 miliardi in meno di esportazioni e 118mila posti di lavoro a rischio». Schlein lo ha definito uno scenario «molto preoccupante» e ha chiesto al governo di «sostenere lo sforzo negoziale dell’Unione europea». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi, Schlein all’attacco di Meloni: «Ma dove vive?»

