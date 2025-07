Tony Effe al Circo Massimo il suo show con Ghali Gaia Tedua

Ieri sera il Circo Massimo si è trasformato in un palcoscenico straordinario, ospitando Tony Effe in uno show memorabile prodotto da Vivo Concerti. Un evento unico nel suo genere, immerso nelle luci e nell’energia di un pubblico entusiasta, che ha visto la partecipazione di grandi artisti come Ghali, Gaia e Tedua. In questa notte di musica e amicizia, si è celebrata la magia dell’hip-hop e non solo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Ieri sera Tony Effe si è esibito al Circo Massimo per un concerto evento che ha visto la presenza di molti ospiti. Ieri sera Tony Effe si è esibito al Circo Massimo per uno speciale appuntamento prodotto da Vivo Concerti. Un evento significativo, nella sua città, condiviso con un cast di amici e colleghi che hanno preso parte al live. Tra gli ospiti, nomi del calibro di Ghali, Rose Villain, Gaia, Tedua, Icy, Wayne, Pyrex, Side Baby, MV Killa, Tommy Cash e Artie5. Ognuno ha contribuito a rendere il live memorabile, regalando momenti indimenticabili ai fan. Il tour prosegue l’11 luglio a Piazzola sul Brenta (PD) al Piazzola Summer Festival, il 18 luglio allo Space di Riccione, il 19 luglio a Piedimonte Matese (CE) all’Arena Matese, il 24 luglio a Gorizia all’Arena Casa Rossa, il 14 agosto a Olbia (SS) per il Red Valley Festival, il 21 agosto ad Apricena (FG) per Suonincava, e il 29 agosto a Catania per il Wave Summer Music. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tony Effe, al Circo Massimo il suo show con Ghali, Gaia, Tedua

