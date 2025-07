Strage di Corinaldo Andrea Cavallari in fuga da 72 ore Cosa sappiamo

Da oltre 72 ore, Andrea Cavallari, condannato per la tragica strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, è in fuga. Dopo aver evaso dal carcere lo scorso luglio, il giovane si nasconde nel tentativo di sfuggire alla giustizia. La sua fuga alimenta preoccupazione e interrogativi: cosa sappiamo finora? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti su questa drammatica vicenda.

Andrea Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), è in fuga da oltre 72 ore. Il 26enne, uno dei componenti della banda che nel dicembre 2018 aveva provocato sei vittime all'interno del locale anconese, è evaso dal carcere dopo essersi laureato lo scorso 3 luglio. Dall'aula dove è stato proclamato, senza essere scortato dagli agenti della polizia penitenziaria, Cavallari ha fatto perdere le proprie tracce. Attualmente sono in corso le le indagini per rintracciarlo e per capire se il percorso che ha portato alla concessione del permesso abbia seguito le corrette procedure. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga da 72 ore. Cosa sappiamo

Strage alla Lanterna Azzurra, Cavallari evade dopo la laurea. Gli era stato concesso il beneficio di uscire dal carcere di Bologna senza scorta - Un'auto dichiarazione sincera, quella di Cavallari, che dopo aver evaso la legge si confronta con il passato e il futuro.

