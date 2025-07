nuova governance per la divisione logistica di ludoil

Ludoi l rafforza il suo impegno strategico con una governance rinnovata nella divisione logistica. La creazione di un consiglio di amministrazione, che sostituisce l’ex organo monocratico, segna un passo importante verso una gestione più dinamica e partecipativa. Composto da esperti di settore, il nuovo Cda guiderà con competenza e visione innovativa le attività future. La direzione della divisione logistica si prepara così a nuove sfide di crescita e sviluppo, puntando sempre all’eccellenza.

La divisione logistica del Gruppo Ludoil - composta dalla capofila Sodeco srl, da Petroli Investimenti sap, Gala Logistica srl e Meridionale Petroli srl - annuncia in una nota l'avvio di un nuovo assetto di governance mediante l'istituzione di un consiglio di amministrazione, in sostituzione dell'organo monocratico precedentemente in vigore. Il nuovo organo è composto da Francesco Vincenzo Rossi Guarnera, già componente del cda della capogruppo Ludoil Energy spa, e da Marco Russo Spena, già responsabile dell'area legale del Gruppo. Il consiglio, informa la nota, ha nominato Marco Schiavetti quale amministratore delegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net