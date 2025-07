Pentathlon l’Italia saluta Alessandria d’Egitto con conferme importanti verso Europei e Mondiali

L’Italia del pentathlon dimostra di aver assestato colpi importanti ad Alessandria d’Egitto, con risultati che rafforzano le speranze verso gli Europei e i Mondiali. Nonostante nessun podio, l’entusiasmo è alle stelle: Aurora Tognetti conquista una sorprendente quinta posizione al suo debutto in finale, mentre Roberto Micheli si piazza tra i primi dieci. Un passo avanti fondamentale in un’estate già calda di sfide e traguardi. A conferma che il nostro movimento si sta preparando a grandi obiettivi.

