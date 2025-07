Douglas Luiz Juve clamorosa idea del Como! Ecco tutti i dettagli dell’affare | le ultimissime

La Juventus sta riflettendo seriamente sulla cessione di Douglas Luiz, il talentuoso centrocampista brasiliano arrivato a Torino nell’estate 2024. Con l’ultima clamorosa idea del Como di Cesc Fàbregas, il futuro di Luiz sembra incerto: un affare che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo. Ecco tutti i dettagli delle ultime trattative e le possibili evoluzioni di questa intrigante operazione. La sfida tra club si fa sempre più accesa, restate aggiornati!

Douglas Luiz Juve, l’ultima clamorosa idea del Como di Fabregas! Ecco tutti i dettagli dell’affare: le ultimissime La Juventus valuta la cessione di Douglas Luiz, talentuoso centrocampista brasiliano classe 1998, arrivato a Torino nell’estate 2024 dall’Aston Villa per 28 milioni di euro. Dopo una stagione in maglia bianconera con il numero 26 sulle spalle, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Douglas Luiz Juve, clamorosa idea del Como! Ecco tutti i dettagli dell’affare: le ultimissime

In questa notizia si parla di: douglas - luiz - juve - clamorosa

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - Il mondo del calcio si anima di nuove polemiche e opinioni, grazie a un’inaspettata rivelazione di Douglas Luiz.

L'affare tarocco Douglas Luiz tra Juventus e Aston Villa l'avevo raccontato l'estate scorsa, nel silenzio di tutti, in ogni suo dettaglio. E ora la bomba sta per esplodere... Come rivelato nel pezzo che ho postato stamattina su Substack, l'UEFA ha sanzionato il club Vai su X

'Tu da qui non ti muovi!' Arriva la prima bufera clamorosa per Tudor alla Juventus! Ecco cosa sta succedendo: https://blstg.news/eQ1L/ Vai su Facebook

Douglas Luiz out, la Juve chiama in Portogallo. E Comolli snobba la priorità di Giuntoli; Juventus-Lazio, clamorosa svista al Var: pugno di Douglas Luiz su Patric, tutti zitti; Juventus, la clamorosa presa di posizione della Curva Sud contro Andrea Agnelli: “Non ti vogliamo in questa società”.

Douglas Luiz Juve, prende forma un clamoroso scambio con il Manchester United? Ecco l’ipotesi di mercato - Dopo una stagione ampiamente sotto le aspettative, il centrocampista brasiliano, arrivato l’estate sco ... Lo riporta informazione.it

Douglas Luiz Juventus, le strade possono separarsi: ci sono tre club di Premier League sulle sue tracce, il punto sul suo futuro - Douglas Luiz Juventus, le strade possono separarsi: ci sono tre club di Premier sulle sue tracce, il punto sul futuro del centrocampista brasiliano Il futuro di Douglas Luiz alla Juve appare incerto. Come scrive juventusnews24.com