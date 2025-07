Sono a posto così Maturità perché Gianmaria fa scena muta all’orale E cosa gli è successo dopo

Gianmaria Favaretto, giovane studente padovano, ha scelto di rimanere in silenzio durante l’esame di maturità come gesto di protesta contro un sistema scolastico che, a suo avviso, ha smarrito i valori autentici della formazione. Una decisione coraggiosa e provocatoria che ha fatto scalpore e sollevato riflessioni profonde sul ruolo dell’istruzione oggi. Ma cosa ha spinto Gianmaria a questa scelta e cosa è successo dopo? Scopriamolo insieme.

All'esame di maturità ha deciso di tacere per protesta. Non per mancanza di preparazione, né per paura, ma per una scelta lucida e consapevole contro un sistema scolastico che, secondo lui, ha smarrito il senso più autentico della formazione. Sta facendo discutere la decisione di Gianmaria Favaretto, diciannovenne padovano e studente del liceo scientifico "Fermi", che durante la prova orale dell'esame di Stato si è presentato davanti alla commissione, ha spiegato le sue ragioni e poi ha scelto di non rispondere alle domande. "Per me va bene così", avrebbe detto con tono pacato ai commissari, lasciando basiti insegnanti e membri esterni.