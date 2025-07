Clamoroso Osimhen decisione presa sul possibile reintegro | cosa sta succedendo in casa Napoli

Clamoroso colpo di scena in casa Napoli: il futuro di Victor Osimhen si tinge di incertezza. Dopo settimane di tensione, emergono nuove indiscrezioni sulla decisione che potrebbe rivoluzionare la stagione azzurra. Il club partenopeo, impegnato nel mercato, si trova ora a dover affrontare una scelta cruciale, mentre l’attaccante nigeriano resta al centro di una vera e propria telenovela. Cosa succederà davvero? La risposta si apre a un nuovo capitolo della vicenda.

Il futuro di Victor Osimhen sta per essere deciso. Di seguito le ultimissime sull'attaccante nigeriano. Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata, anche se negli ultimi giorni c'è una questione da risolvere. La telenovela porta ancora il nome di Victor Osimhen, il quale non ha ancora detto addio in modo definitivo al club azzurro. Quest'ultimo, è desideroso di cedere i giorni, anche se nell'ultimo periodo si è parlato di un possibile reintegro. Tale "storia" è stata analizzata da Fabrizio Romano. Possibile reintegro a Napoli? La verità di Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato e non solo, continua a monitorare la situazione legata a Victor Osimhen.

