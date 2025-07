Combattimenti in corso con i jihadisti di Al Shabaab in Somalia

Le tensioni si intensificano in Somalia, dove le forze armate somale si affrontano con i jihadisti di Al Shabaab nella città strategica di Moqokori, a circa 300 chilometri da Mogadiscio. Questa sanguinosa battaglia mette in evidenza la difficile lotta per la stabilità nel paese e il coraggio di chi combatte per il futuro della nazione. La situazione rimane critica, mentre gli scontri proseguono senza tregua.

