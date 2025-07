Paladina-Sedrina entro fine 2025 l’ok di Anas | subito 2,5 milioni per la rotonda di Arlecchino

La realizzazione della tangenziale Paladina-Sedrina, un progetto strategico per migliorare la viabilità e collegare meglio il territorio, si avvicina a una svolta decisiva. Con un investimento immediato di 25 milioni di euro da parte di Anas entro fine 2025, l’opera è destinata a diventare realtà, anche se alcune integrazioni nel progetto potrebbero allungare i tempi e aumentare i costi. La voglia di vedere questa infrastruttura indispensabile non si ferma qui...

L’opera si farà, ma prima del progetto definitivo serviranno delle integrazioni che determineranno un inevitabile allungamento dei tempi e un probabile incremento dei costi. Nella mattina di lunedì 7 luglio amministratori e imprenditori si sono trovati a Milano, a Palazzo Pirelli, per fare il punto della situazione sul completamento della tangenziale Paladina-Sedrina. “Siamo convinti che sia un’opera assolutamente indispensabile, prioritaria nella programmazione delle infrastrutture”, dichiara Jonathan Lobati, consigliere regionale e presidente della Commissione territorio, annunciando che “entro la fine dell’anno si concluderanno le fasi di valutazione e approvazione da parte di Anas”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Paladina-Sedrina, entro fine 2025 l’ok di Anas: subito 2,5 milioni per la rotonda di Arlecchino

