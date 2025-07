IL MINISTRO DEL MALE LA STORIA SEGRETA DI RASPUTIN di William Le Queux | recensione

Scopri il lato oscuro della storia russa con "Il ministro del male", il thriller scritto da William Le Queux e ora disponibile in Italia grazie a Lorenzo de’Medici Press. Questa versione integrale, tradotta da Sara Musarra Pizzo, rivela i segreti più nascosti di Rasputin attraverso le parole del suo giovane segretario. Un racconto avvincente che unisce realtà e mistero, portandoci nel cuore di una delle figure più enigmatiche della Russia zarista. Un libro che non puoi lasciarti sfuggire…

La casa editrice Lorenzo de'Medici Press pubblica, per la prima volta in Italia, il romanzo in versione integrale di William Le Queux, con la traduzione di Sara Musarra Pizzo. Uscito nel 1918, Il Ministro del male è una raccolta di rivelazioni scritte dal giovane Feodor Rajevski, segretario e servitore personale di Grigorij Rasputin. Trama. Russia, inizio '900. Feodor Rajevski è un giovane universitario che, grazie alle amicizie del padre, riesce a trovare lavoro come impiegato nell'Ufficio della Polizia Politica dell'Impero. A causa di uno scandalo interno, nel 1903 Rajevski è costretto a testimoniare in tribunale dove conosce il generale Kouropatkin, amico intimo dell'Imperatrice, che lo fa entrare come sottosegretario nel suo gabinetto al Ministero della Guerra.