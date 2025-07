Con ‘Puliamo il mondo’ rimossi circa 100 quintali di rifiuti alla discarica emersa con l’alluvione in Mugello

Puliamo il Mondo torna protagonista nel Mugello, dimostrando ancora una volta il potere della comunità nell’affrontare la crisi ambientale. Con oltre 100 quintali di rifiuti rimossi dalle rive dei fiumi Rovigo e Santerno, i volontari di Legambiente hanno dimostrato che ogni gesto conta. Un’iniziativa che non solo pulisce, ma risveglia la consapevolezza collettiva: è nostro dovere custodire e rispettare il nostro territorio. La sfida continua, e tu puoi fare la differenza.

FIRENZUOLA – Circa 100 quintali di rifiuti contenuti in 225 sacchi (il 95 per cento è composto da plastica sporca) sono stati rimossi dalle rive dei fiumi Rovigo e Santerno, in Mugello, durante l’edizione speciale di Puliamo il mondo, tenutasi sabato (5 luglio). All’iniziativa hanno partecipato oltre 120 i volontari divisi in sei squadre, che hanno raccolto rifiuti dalle 9 alle 16. La raccolta è stata organizzata da Legambiente, in collaborazione con la Regione Toscana e i Comuni di Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, con l’obiettivo di contribuire a ripulire le sponde dei due corsi d’acqua dopo che movimenti franosi provocati dal maltempo dello scorso mese di marzo hanno riportato alla luce una ex discarica degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it