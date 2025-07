regionali il 23 novembre inopportuno per la ricorrenza del sisma

scelta inopportuna e insensibile, che rischia di sovrapporre alla memoria collettiva un evento politico, distogliendo l’attenzione dal rispetto e dalla riflessione necessari. È importante considerare il significato di questa data e l’impatto emotivo su chi ha vissuto quella tragedia, affinché si possa trovare una soluzione più rispettosa e condivisa per le nostre comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 23 novembre rappresenta per l’Irpinia e per l’intera Campania una giornata di dolore e memoria collettiva. Nel 1980, in quella data uno dei terremoti più devastanti che si ricordi ha sconvolto le nostre comunità, causando migliaia di vittime e lasciando ferite profonde che ancora oggi condizionano il nostro territorio e la nostra identità. Scegliere proprio quel giorno per celebrare le elezioni regionali sarebbe una decisione inopportuna e irrispettosa. Significherebbe sovrapporre la sacralità del ricordo e del lutto a un appuntamento elettorale che, in quanto tale implica contrapposizioni e scontri che poco si confanno al momento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it