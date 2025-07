Juanlu al Napoli è in arrivo la svolta | cosa manca per la chiusura

Il Napoli è ormai ai dettagli per portare Juanlu al San Paolo, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa di mister Conte. La società azzurra spinge forte per chiudere l’affare, puntando a rinforzare la corsia destra con un vice Di Lorenzo di grande livello. Gli ultimi tasselli sono pronti a cadere: cosa manca ancora per ufficializzare questa svolta e regalare ai tifosi un’estate da sogno?

Gli azzurri sono pronti a spingere per il terzino spagnolo, obiettivo numero uno come vice Di Lorenzo Sono ore sempre più calde per il calciomercato del Napoli, con la forte voglia di mettere a disposizione di mister Conte, la miglior rosa possibile capace di rendersi protagonista nelle quattro competizioni con cui dovrà fare i conti la prossima stagione. Gli unici conti che però al momento interessano la società azzurra, sono quelli legati agli arrivi di nuovi ed importanti rinforzi per completare un collettivo già solido. Dopo gli arrivi certi di De Bruyne e Marianucci e l'ormai prossimo arrivo di Noa Lang dal Psv, il Napoli ora è alle prese con il sostituto di capitan Di Lorenzo, soprattutto visto il quasi possibile addio di Pasquale Mazzocchi.

