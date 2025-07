Romano chiarisce | Hojlund-Inter? Necessarie uscite! La situazione

Fabrizio Romano fa chiarezza sulla situazione di mercato di Rasmus Hojlund, il calciatore che l’Inter aveva messo nel mirino per rinforzare l’attacco. Con la permanenza di Esposito a Milano ormai certa, le strategie si sono evolute, aprendo nuovi scenari e necessità di uscite. Ma quali sono le prossime mosse dell’Inter? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla situazione attuale e le possibili soluzioni di mercato.

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione di mercato di Rasmus Hojlund, calciatore monitorato dall’Inter negli scorsi mesi. Di seguito le ultime sul punto. LA SITUAZIONE – Rasmus Hojlund era il preferito dell’Inter per completare il suo reparto avanzato in caso di cessione – in prestito secco o con diritto di recompra – di Francesco Pio Esposito. Con la permanenza, ormai scontata, del giovane campano a Milano, i discorsi sono cambiati drasticamente. L’Inter, dopo aver ingaggiato Ange-Yoan Bonny, percepisce di aver ultimato i discorsi in entrata fino a quando non sarà stata definita l’eventuale cessione di Mehdi Taremi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Romano chiarisce: «Hojlund-Inter? Necessarie uscite! La situazione»

