Sciuraglam sono io Ho visto più Hermés su un tram a Milano che alle sfilate fanno la spesa con gioielli quanto un anno di affitto | parla Angelo Petrocelli medico di Matera

Dietro l’immagine scintillante di Sciuraglam si cela una vera icona di stile milanese, capace di trasformare ogni uscita in un evento glamour. Con oltre 400.000 follower, questa figura semi-mitologica ha conquistato Instagram, attirando brand e star internazionali. Ma chi si nasconde davvero dietro il suo look inconfondibile? Scopriamo insieme il segreto di questa regina dei salotti e dei mercati rionali.

Figura semi-mitologica, regina dei salotti e dei mercati rionali, possibilmente “cotonata e sicuramente ingioiellata”. È la “ sciura” milanese, un’icona di stile che ha trovato la sua consacrazione non su una rivista patinata, ma su Instagram, grazie alla pagina Sciuraglam. Un fenomeno da 400.000 follower, corteggiato dai brand e seguito da star come Maria Grazia Chiuri, Alessandro Michele e, un tempo, persino Lana Del Rey. Ma chi si nascondeva dietro il misterioso fondatore, noto solo come “Mrsmiths”? Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, quel mistero è svelato. È Angelo Petrocelli, ha 32 anni, viene da Bernalda, in provincia di Matera (“il paese di Francis Ford Coppola”), e di professione fa il medico, con un master in medicina estetica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it