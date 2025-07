LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Tim Wellens in testa il gruppo segue ad un minuto

Segui in tempo reale l'entusiasmante tappa del Tour de France 2025, con Tim Wellens protagonista assoluto. La battaglia tra gli scalatori si infiamma mentre il gruppo si mantiene a un minuto di distanza.

17.09 Il belga conquista il GPM di Mont Cassell (quarta categoria). Raggiunge in testa alla classifica scalatori il suo compagno di squadra Tadej Pogacar. 17.05 Inizia la scalata del Mont Cassell per Tim Wellens. 17.03 Il belga guadagna quasi un minuto sul gruppo. 16.59 Attacca Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG). 16.57 Ci avviciniamo alla salita del Mont Cassell. 16.54 40 chilometri al termine. 16.53 Jonathan Milan, grazie allo Sprint vinto, sale a 51 punti nella classifica maglia verde guidata ora da Girmay (63). 16.49 Prossimi 10 chilometri di saliscendi.

