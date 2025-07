La prigione di Mussolini diventerà un resort con centro benessere | al via i lavori a Campo Imperatore

Un luogo di storia e bellezza si trasforma: la prigione di Mussolini, simbolo di un passato intenso, diventerà un esclusivo resort con centro benessere a Campo Imperatore. Circondato da paesaggi mozzafiato dell’Appennino abruzzese, questo progetto unisce il fascino della memoria a nuove esperienze di relax e lusso. Un’occasione unica per riscoprire la storia immergendosi nel comfort. Attenzione, il cambiamento sta per arrivare...

Oltre i paesaggi da cartolina, Campo Imperatore è consegnata alla storia d’Italia e della seconda guerra mondiale. Non è infatti solo una rinomata località turistica incastonata nell’Appennino abruzzese, tra le suggestive montagne del Gran Sasso. In un albergo su questo altopiano, nel settembre del 1943, Benito Mussolini venne condotto e successivamente recluso. Leggi anche "Operazione Quercia": i giorni del Duce sul Gran Sasso nella pièce teatrale di Pingitore. Il Duce come un eroe shakespeariano: Pingitore racconta Mussolini a Campo Imperatore. L’albergo, Hotel Campo Imperatore, divenne il sito di detenzione del Duce, che rimase qui fino a quando fu liberato da un commando nazista guidato da Otto Skorzeny. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La prigione di Mussolini diventerà un resort con centro benessere: al via i lavori a Campo Imperatore

