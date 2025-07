Trump e i dazi i 90 accordi in 90 giorni? Finora solo tre intese preliminari E il Tesoro aggiusta il tiro | Conta la qualità

Donald Trump aveva promesso novanta accordi in novanta giorni, dichiarando che ogni giorno avrebbe portato una nuova vittoria per l’America. A distanza di oltre metà del tempo stabilito, il bilancio è però ben diverso: solo tre intese preliminari e un mercato ancora in attesa di risposte concrete. La sfida, ora, è capire se il Tesoro riuscirà a ‘aggiustare il tiro’ e a trasformare le promesse in risultati tangibili.

“Faremo novanta accordi in novanta giorni. Ogni giorno una nuova vittoria per l’America”. Donald Trump l’aveva promesso durante un comizio in Michigan il 5 aprile, subito dopo aver annunciato una tregua di tre mesi sui dazi reciproci presentati tre giorni prima dal Giardino delle rose della Casa Bianca. A una manciata di giorni dalla scadenza del conto alla rovescia e al netto di qualche probabile accordo dell’ultimo minuto, il bilancio dei successi ottenuti è modesto: solo tre intese preliminari, con Regno Unito, Cina e Vietnam. Nessuna delle quali ha la forma di un trattato internazionale, necessaria per concretizzare davvero un accordo sul commercio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump e i dazi, i “90 accordi in 90 giorni”? Finora solo tre intese (preliminari). E il Tesoro aggiusta il tiro: “Conta la qualità”

In questa notizia si parla di: trump - accordi - giorni - dazi

Trump in tour: accordi d’oro con gli arabi, è la dollaro-diplomazia - Donald Trump, in un tour dinamico, ha stretto accordi miliardari con i leader arabi, incarnando la sua strategia di dollaro-diplomazia.

È la settimana in cui scadono i 90 giorni di sospensione dei dazi imposti da Donald Trump e inattesa di conoscere le nuove aliquote, intese e scadenza, il presidente USA minaccia un + 10 % ai Paesi che fanno accordi con quelli del #BRICS. #tradewar #tariffs Vai su X

I riflettori saranno tutti puntati sui dazi visto che il 9 luglio scade il periodo di sospensione delle tariffe introdotte da Donald Trump nel Liberation Day di aprile. Al momento ci sono solo accordi parziali con Regno Unito, Vietnam e Cina. In 90 giorni non sono rius Vai su Facebook

E’ il giorno dei dazi, Trump: “Alle ore 12 (le 18 italiane) partiranno le lettere. Tariffe aggiuntive per i Paesi allineati ai Brics”; Vi ricordate quella volta di Trump con l’enorme tabella sui dazi?; Dazi, Trump: ultime offerte a Europa, Giappone e Corea. «Prendere o lasciare». Cosa si rischia senza accordo?.

Dazi, la settimana decisiva di Donald Trump: ecco cosa può accadere nelle trattative con gli Usa - I dazi torneranno in vigore mercoledì 9 luglio per decine di Paesi, ma l’invio di alcune lettere annunciato dal presidente Usa potrebbe includere un’altra scadenza ... Segnala milanofinanza.it

Dazi, Trump invia prime lettere e minaccia: «+10% ai pro-Brics» - Ue: «Contatti con Usa continuano, lavoriamo verso termine 9 luglio». Si legge su ilroma.net