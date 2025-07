Concorso PNRR2 | caos sui punteggi per le classi di concorso accorpate

Il concorso PNRR2 si trova al centro di un acceso dibattito, con numerosi dubbi sulla valutazione dei punteggi per le classi di concorso accorpate. La disparità tra le regioni nell’assegnazione dei titoli rischia di compromettere la trasparenza e l’equità del processo selettivo, evidenziando l’urgenza di interventi chiari e condivisi. La questione centrale riguarda l’interpretazione della tabella di valutazione, un nodo cruciale che richiede una pronta risoluzione per garantire giustizia a tutti i candidati.

La valutazione dei titoli del concorso PNRR2 genera forti dubbi. Per le classi di concorso accorpate, l’idoneità al precedente concorso PNRR1 viene valutata in modo diverso tra le regioni, creando una disparità che richiede un intervento immediato per assicurare equità ai candidati. Il nodo della valutazione dei titoli La questione centrale riguarda l’interpretazione della tabella . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

