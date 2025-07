Pateti?ni ste! siete patetici! | ve lo diciamo in slavo che vi piace tanto Il Pd di Trieste all’attacco di Albatross

In un panorama politico spesso intriso di rancore e nostalgie per un passato oscuro, è fondamentale mantenere un dialogo civile e costruttivo. L’arte e la cultura, come dimostra il film "Albatross" dedicato a Almerigo Grilz, ci invitano a riflettere oltre le divisioni ideologiche, promuovendo pace e comprensione. È ora di lasciar perdere le polemiche sterili e guardare avanti, ricordando che il rispetto reciproco è la vera vittoria del nostro tempo.

C'era da aspettarselo e forse bisognerebbe "fottersene", come ha consigliato un insuperabile Giancarlo Giannini durante la conferenza stampa di presentazione di Albatross, il film su Almerigo Grilz nella sale dal 3 luglio. E lasciare i nostalgici degli anni di piombo, delle bombe e delle P38, ossessionati dal ritorno del Ventennio, al loro destino. Patetici, tristi e pericolosi nel loro sistematico incitamento all'odio. Le critiche ideologiche e preventive ad Albatross. Scontate le critiche alla pellicola scritta e diretta da Giulio Base della stampa militante, il manifesto in prima linea che definisce Grilz "in odore di terrorismo e campi paramilitari" e bolla il film come una "fiction italiana di propaganda".