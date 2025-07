masked rider in giappone arriva la serie revival pronta per il pubblico internazionale

Il masked rider, icona giapponese dagli anni '70, torna in grande stile con una serie revival pronta a conquistare il pubblico internazionale. Dopo un flop occidentale nel 1996, il suo vero successo si è sempre suscitato in Giappone, dove è diventato un simbolo di cultura pop. Ora, la rinascita mira a portare questa leggenda oltre i confini nazionali, svelando al mondo il fascino unico di questo eroe.

Fece flop in Occidente nel 1996, ma è stata in realtà un grande successo in terra nipponica. E ora si vuole aprire al mondo. 🔗 Leggi su Wired.it