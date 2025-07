Vendemmia verde distillazione ed estirpazione volontaria La richiesta dei consiglieri toscani di Fratelli d’Italia

La Toscana si unisce al Piemonte nel fronteggiare la sfida della sovrapproduzione vitivinicola, con i consiglieri di Fratelli d’Italia che spingono per una soluzione sostenibile. La distillazione e l’estirpazione volontaria sono al centro del dibattito, mentre il ministro Lollobrigida annuncia un tavolo di confronto con le regioni. Una risposta concreta per tutelare il settore e garantire un futuro più equilibrato.

