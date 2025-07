Moscasuicida ministro rimosso da Putin

Un'altra drammatica svolta nella politica russa scuote l'opinione pubblica: il ministro dei Trasporti, Starovoit, è stato trovato morto a bordo della sua auto, con ferite da arma da fuoco. Rimosso dall'incarico da Putin, si ipotizza un suicidio, ma gli interrogativi restano. Cosa si cela dietro questa tragica vicenda? La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri.

17.00 Il ministro russo dei Trasporti Starovoit si è suicidato. Era stato rimosso dal suo incarico dal presidente Putin. Il corpo senza vita del ministro è stato trovato a bordo della sua auto. Aveva una ferita da arma da fuoco. "La versione più accreditata è il suicidio", ha riferito la portavoce del Comitato investigativo russo, citata dall'agenzia Tass. Starovoit, diventato ministro nel maggio 2024, era stato per 5 anni governatore della Regione di Krsk.Era stato coinvolto in un''inchiesta per frode per appalti nella Regione.