Cade in un pozzo profondo 5 metri dopo un Incidente | Paura nella notte a Zogno

Una notte di paura a Zogno, dove una giovane di 22 anni è precipitata in un pozzo profondo cinque metri dopo un lieve incidente stradale. L’oscurità e un tombino semiaperto in una rotatoria si sono rivelati fatali, trasformando un momento di routine in una disavventura incredibile. La vicenda mette in luce l’importanza di attenzione e manutenzione delle aree pubbliche. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa drammatica vicenda...

Una disavventura inaspettata causata da un tombino aperto. Una ragazza di 22 anni è precipitata in un pozzo profondo cinque metri dopo essere stata coinvolta in un lieve incidente stradale. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio, a Zogno, in provincia di Bergamo. Alla base della caduta, l'oscurità e un tombino lasciato semiaperto all'interno di una rotatoria. L'incidente stradale e l'inizio della disavventura. Intorno alle 3 del mattino, una Renault Clio con a bordo due giovani di 20 e 15 anni stava viaggiando verso Bergamo quando, giunta alla rotatoria sud di Zogno, ha urtato la fiancata laterale di una Kia, a bordo della quale viaggiavano due ragazze di 22 anni di Seriate.

