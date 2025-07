Milan il ritorno di Allegri | Obiettivo Champions Leao farà una grande stagione

Milan, il ritorno di Allegri segna una nuova era: l’obiettivo Champions e un Leao in grande spolvero promettono emozioni forti. Massimiliano Allegri inizia ufficialmente la sua seconda vita al Milan con parole di responsabilità e determinazione, pronto a riconquistare i tifosi e riportare il club ai vertici europei. Dopo undici anni, il tecnico torna a Casa Milan, pronto a scrivere un capitolo memorabile. La sfida è aperta: il futuro rossonero si costruisce ora.

Massimiliano Allegri comincia ufficialmente la sua seconda vita al Milan con la conferenza stampa di presentazione: “L’unico modo per recuperare la fiducia dei tifosi è lavorare con responsabilità, e raggiungere i risultati, che sono la cosa più importante nel calcio”. A Casa Milan è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore rossonero. Dopo undici anni il tecnico è tornato in rossonero e si è detto subito pronto a cominciare alla sua maniera questa nuova avventura. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club acmilan.it. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

