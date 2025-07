Sinner torna in Arabia Saudita per il Six Kings Slam il torneo più ricco della storia del tennis

sinner torna in Arabia Saudita per il Six Kings Slam, il torneo più ricco della storia del tennis. Oltre a dover difendere oltre 6.000 punti post-Wimbledon, Jannik si prepara a un evento unico nel suo genere: il primo torneo dove il numero uno al mondo difenderà la “corona” senza accumulare punti ATP. Dopo aver trionfato nel 2024 battendo Alcaraz in una finale epica, il 15-18 ottobre 2025 lo attende un’altra sfida da record, con i migliori sei al mondo pronti a sfidarsi in un appuntamento imperdibile.

Non solo gli oltre 6mila punti da difendere post Wimbledon. Nel già fitto calendario di Jannik Sinner c’è da aggiungere anche il Six Kings Slam, torneo dove il numero uno al mondo difenderà la “ corona ” ma non punti ATP. Vinse nel 2024 la prima edizione del torneo dell’ Arabia Saudita, battendo in finale Carlos Alcaraz in tre set (6-7, 6-3, 6-3). Si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 2025 e vedrà la partecipazione dei primi sei al mondo. Lo scorso anno parteciparono anche Rafa Nadal e Novak Djokovic in virtù dei tantissimi slam vinti. Quest’anno invece a provare a scippare la corona all’altoatesino ci saranno gli stessi Alcaraz e Djokovic, con loro Alexander Zverev, Taylor Fritz e Jack Draper. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner torna in Arabia Saudita per il Six Kings Slam, il torneo più ricco della storia del tennis

