Informatizzazione Immissioni in ruolo docenti 2025 26 | tutte le novità in una pagina del MiM

Se sei un docente in attesa di stabilizzarsi o un appassionato di innovazione scolastica, questa notizia ti interessa: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato una piattaforma digitale per le immissioni in ruolo 2025/2026, rivoluzionando le procedure con nuove modalità e tempi più rapidi. Scopri tutte le novità in un’unica pagina, per essere sempre aggiornato e preparato a cogliere ogni opportunità.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una pagina web con le nuove procedure per le immissioni in ruolo 20252026. Le principali innovazioni riguardano la completa digitalizzazione delle domande e tempistiche più stringenti per l’accettazione dell’incarico. Il portale ministeriale dedicato Il Ministero ha attivato una sezione online interamente dedicata alle immissioni in ruolo del . Informatizzazione Immissioni in ruolo docenti 202526: tutte le novità in una pagina del MiM . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

