Francesco Margini allenatore trovato morto nel letto a 24 anni

Prima era stato calciatore, ora era allenatore dell’associazione sportiva United Albinea. Collaborava nei campi estivi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Francesco Margini, allenatore trovato morto nel letto a 24 anni

