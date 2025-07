Nunez-Napoli l’ultima ora di Romano è chiara | accadrà a breve

Il mercato del Napoli è in fermento: la società azzurra non molla Nunez, mentre lavora intensamente per rinforzare ogni reparto e sorprendere Antonio Conte. Con le operazioni in corso e un’estate di sorprese all’orizzonte, i tifosi sono pronti a vivere un’estate calda di news e novità. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti sul futuro degli azzurri!

La società azzurra non molla l'uruguaiano, ma deve fare prima i conti con una situazione molto delicata. Il Napoli è scatenato e vuole rafforzare tutti i reparti di campo nel minore tempo possibile, per regalare ad Antonio Conte una rosa completa prima dell'inizio del ritiro estivo di Dimaro in programma dal 17 luglio. Proprio per questo il ds Manna continua a muoversi, e dopo aver messo a segno i colpi di De Bruyne e Marianucci e quello imminente dell' olandese Noa Lang, ora la voglia è di migliorare il collettivo vedendo quei calciatori che garantirebbero un'importante ingresso economico che garantirebbe, a sua volta, l'affondo decisivo per alcuni importanti obiettivo di mercato.

