Fingeva di essere un poliziotto e rapinava stranieri in strada 37enne incastrato e arrestato a Poggioreale

Un uomo di 37 anni, con un ingegnoso e inquietante stratagemma, si travestiva da poliziotto per derubare stranieri incontrati in zone isolate di Caserta. La sua truffa ha finalmente avuto fine a Poggioreale, dove è stato arrestato grazie alle indagini delle forze dell’ordine. Questa vicenda mette in luce come l’ingegno criminale possa essere smascherato, rafforzando il nostro impegno a garantire sicurezza e tranquillità a tutti i cittadini.

Un 37enne è stato arrestato a Caserta per rapine seriali: fingeva di essere poliziotto per derubare stranieri in aree isolate.

