Centra il palo delle luminarie che finisce su un’auto | paura per il conducente

Un attimo di paura a Benevento, dove un palo delle luminarie, installato per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie, è crollato su un’auto in transito. La collisione, avvenuta nel primo pomeriggio, ha generato nervosismo tra i presenti, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. La scena ha lasciato tutti senza parole, sottolineando quanto sia importante prestare attenzione alla sicurezza durante le celebrazioni. La vicenda ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra quotidianità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Benevento, dove un palo delle luminarie installato per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie è, dopo essere stato colpito da una Fiat Punto guidata da un 22enne, crollato finendo su un’auto in transito lungo via Posillipo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16. Fortunatamente non si registrano feriti. FOTO La bufera non risparmia la Madonna delle Grazie: bancarelle e luminarie spazzate via L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Centra il palo delle luminarie che finisce su un’auto: paura per il conducente

In questa notizia si parla di: palo - luminarie - auto - paura

Crolla il palo per le luminarie: feriti due operai - Due operai sono rimasti feriti a Giugliano durante un incidente avvenuto mentre allestivano luminarie per la prossima festa patronale.

Stefano Joppi L’incidente questa sera (13 giugno) in viale Tazio Nuvolari. Escoriazioni per il 24 enne a bordo del motorino, illesa la donna alla guida della citroen che è andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione Vai su Facebook

Auto si schianta contro un palo dell'illuminazione pubblica che crolla a pochi centimetri dall'edicola: paura a Chieti Scalo [FOTO]; Salento, 18enne perde il controllo dell'auto e abbatte un palo dell'illuminazione. Paura in città; Paura in centro a Teggiano, auto colpisce palo pubblica illuminazione.

Bari, paura in via Sparano: crolla un palo della luce nella strada dello shopping affollata - Non è stato travolto nessuno soltanto perché il palo è stato bloccato dalle luminarie natalizie 15 Dicembre 2023 alle 16:25 1 minuti di lettura Attimi di paura in via Sparano, a Bari. Secondo bari.repubblica.it

Palo cade davanti a una scuola: danni e paura - Il Messaggero - Cade un palo della pubblica illuminazione: danni e paura a Cassino. Lo riporta ilmessaggero.it