Lucifer è la Harley-Davidson Best in the show

un capolavoro su due ruote, simbolo di stile e passione senza confini. Questa vittoria non solo celebra l'arte della personalizzazione, ma anche il talento di chi sa trasformare un sogno in realtà. Lucifer si conferma così come la vera regina dello show, conquistando il cuore di appassionati e critici e lasciando un'impronta indelebile nel mondo delle moto custom.

"Best in show": è con questo titolo che torna a casa, dall'Hog National Rally di Pula, Lucifer, l'Harley-Davidson di Damiano Roncaglioni e del suo preparatore, Mirko Perugini, titolare dell’officina Gallery Motorcycles. A sancire l'eccellenza della customizzazione è stato Bill Davidson, pronipote del fondatore dell'azienda produttrice delle iconiche motociclette, che ha voluto apporre la sua firma sulla Lucifer, trasformandola definitivamente in una vera e propria opera d’arte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lucifer è la Harley-Davidson "Best in the show"

