roma via libera al centro di aggregazione a piana del sole

Roma si prepara a trasformare Piana del Sole con un nuovo centro di aggregazione, simbolo di rinascita e comunità. Veloccia spiega che grazie a un innovativo metodo di lavoro, si sbloccano le opere pubbliche nelle aree precedentemente abusive, aprendo la strada a un futuro più inclusivo. Un passo deciso verso il riscatto delle periferie, dimostrando che la collaborazione e l’innovazione sono le chiavi per cambiare il volto della città.

Veloccia: “Sblocchiamo le opere pubbliche nelle ex zone abusive grazie a un nuovo metodo di lavoro” ROMA – Anche Piana del Sole avrà il suo centro di aggregazione. Il progetto è stato approvato nell’ambito di una strategia più ampia che punta a sbloccare interventi pubblici nelle ex zone abusive della Capitale. Ad annunciarlo è l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, che parla di un “nuovo metodo di lavoro” basato sulla collaborazione tra il Dipartimento, i Consorzi di Autorecupero – Acru e Risorse per Roma. Una sinergia che, secondo l’assessore, sta già dando risultati concreti. “Dopo anni di stallo – spiega Veloccia – stiamo recuperando il tempo perso per portare servizi e infrastrutture nei quartieri che troppo a lungo ne sono rimasti privi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it