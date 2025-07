Giornate Cinema Muto apre Cirano di Bergerac di Genina restaurato

Preparati a un viaggio nel passato del cinema: le Giornate del Cinema Muto tornano a Pordenone dal 4 all’11 ottobre, portando oltre 200 capolavori restaurati e rari cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Un’occasione unica per riscoprire le origini dell’arte cinematografica, con spettacoli quotidiani, eventi speciali e musica dal vivo che renderanno ogni proiezione un’esperienza indimenticabile. La magia del cinema muto ti aspetta: non perdere questa straordinaria celebrazione!

Roma, 7 lug. (askanews) – Circa 200 titoli fra corto e lungometraggi arriveranno dalle cineteche nazionali e internazionali per la 44esima edizione delle Giornate del Cinema Muto, dal 4 all'11 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone: tredici sezioni, inclusi gli eventi speciali, per decine di film che ogni giorno, dal primo mattino fino a tarda sera si succedono sullo schermo, tutti accompagnati con musica dal vivo dai migliori musicisti specializzati. Come sottolinea Jay Weissberg, per il decimo anno alla direzione delle Giornate, "il programma intende offrire alla comunità internazionale dei cinefili riunita a Pordenone e a tutti gli spettatori una sorta di terapia cinematografica, grazie anche all'alto numero di commedie, per provare, nonostante quanto sta accadendo nel mondo, a trovare solidarietà, sorridendo, nella condivisione della nostra umanità".