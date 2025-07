IT Wallet i nuovi documenti disponibili sul portafoglio digitale

IT Wallet si sta evolvendo: presto potrai conservare tutti i tuoi documenti digitali in un’unica, sicura e innovativa piattaforma. Con l’introduzione di nuovi documenti disponibili sul portafoglio digitale, il passaggio verso una piena digitalizzazione entro il 2025-2026 sta diventando realtà, rendendo obsolete le vecchie copie cartacee. È il momento di abbracciare il futuro: diciamo addio al portafoglio fisico e scopri come semplificare la vita quotidiana.

IT Wallet sta per cambiare ancora e lo fa inserendo nuovi documenti. Il passaggio a una completa digitalizzazione dei documenti, entro la fine del 2025-2026, come voluto dal governo, si sta concretizzando. Non manca molto al momento in cui diremo addio al portafoglio fisico, sempre in tasca o in borsa, in favore di un portafoglio completamente digitale, formato elettronico e più sicuro, dove non mancheranno patente di guida, tessera sanitaria, carta europea della disabilità, ma anche Isee, titoli di studio e altri certificati. Proprio in questo primo step sono in arrivo nuovi documenti disponibili su IT Wallet.

