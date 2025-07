Morto l’avvocato e professore Elio Palombi aveva 90 anni

La città di Napoli piange la scomparsa di Elio Palombi, eminente avvocato e stimato professore di Diritto Penale alla Federico II, che ci ha lasciati all'età di 90 anni. Figura di riferimento nel mondo legale e accademico, il suo stile unico e la sua professionalità resteranno indelebili nella memoria collettiva. La Camera Penale di Napoli esprime tutto il proprio dolore e riconoscenza per un uomo che ha dedicato la vita alla giustizia e alla formazione.

Avvocatura napoletana, ma non solo, in lutto: all'età di 90 anni si è spento il professore Elio Palombi, docente di Diritto penale alla Federico II e iscritto nell'albo d'onore dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. "Con commozione immensa e profondo cordoglio partecipiamo al dolore dei familiari per la scomparsa del professore e avvocato Elio Palombi", scrive in una nota la Camera Penale di Napoli. "Il suo stile e la sua professionalità – si legge nella nota – hanno attraversato il mondo della magistratura, nei suoi primi anni di attività, e il mondo accademico, che ha arricchito con le sue pubblicazioni e le partecipazioni ad importanti convegni nazionali.