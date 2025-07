Incendi ai beni confiscati alle mafie | l’ultimo rogo ai terreni requisiti a Sandokan a Caserta

Gli incendi ai beni confiscati alle mafie sempre più frequenti minacciano il patrimonio della legalità. L’ultimo rogo, nel cuore di Caserta, coinvolge i terreni di Sandokan, simbolo di resistenza antimafia, bruciati per il terzo anno consecutivo in un gesto di intimidazione premeditata. La cooperativa Terra Felix, custode di questi terreni, si trova di fronte a una sfida difficile: preservare la speranza e ricostruire dalla distruzione.

C’è il fuoco su diversi beni confiscati alle mafie. Ma gli incendi stavolta non sono colpa del caldo ma di veri e propri atti intimidatori. Per il terzo anno consecutivo è stato infatti incendiato il fondo confiscato a Francesco Schiavone “Sandokan” a Santa Maria la Fossa (Caserta), gestito dalla cooperativa sociale Terra Felix. “In questo caso – ha affermato il presidente della cooperativa Francesco Pascale – è andato perduto tutto il raccolto che ci apprestavamo a raccogliere nei primi giorni di agosto e per questo i danni sono davvero ingenti”. Per Anna Ceprano, presidente di Legacoop Campania, si tratta di “un’azione riprovevole e vile che condanniamo fermamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it