Scuolalink.it - Maturità 2024/25: pubblicata la circolare ministeriale, obbigatori i PCTO

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la47341 del 25 novembre, che regola le modalità di partecipazione all’esame di Stato () del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico/2025. La normativa introduce importanti cambiamenti per i candidati, sia interni che esterni, e riporta in primo piano i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (), già noti come alternanza scuola-lavoro.come requisito di ammissione alla2025: una reintroduzione controversa La novità più significativa dellaè la reintroduzione deicome requisito di ammissione all’esame di, applicabile sia ai candidati interni che esterni. Fino al precedente anno scolastico, queste esperienze non erano vincolanti per l’accesso all’esame, ma costituivano una parte del colloquio.