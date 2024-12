Metropolitanmagazine.it - Marco Carta, chi è il fidanzato Luca: “Non scappo più, ho imparato a restare”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, dopo la chiusura della storia con l’ex Sirio annunciata sui social nel 2022, ha ritrovato la felicità al fianco del nuovo.Oggi l’interprete sardo sarà tra gli ospiti del primo appuntamento settimanale de La Volta Buona, show condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14.00 su Raiuno. Nel corso di un’intervista sulle pagine di Vero,aveva rivelato di avere una nuova storia: “L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice! Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso nonpiù. Ho, a soffrire e ad abbracciare il dolore. Ci sono passato e so che è facile sentirsi sbagliati e tirati in ballo, anche su commenti fatti ad altre persone. Non è facile cercare il proprio posto nel mondo, se ti fanno vedere che il mondo gira nel senso opposto.