Oasport.it - L’Italia dei tuffi chiude i Mondiali giovanili di Rio de Janeiro con quattro medaglie

Andati in archivio i2024diin scena a Rio de(Brasile). Nell’ultimo giorno di gare va annotato in casa Italia l’undicesimo posto di Davide Barberi nella finale del trampolino un metro (categoria B, ragazzi). L’azzurrino ha confermato la posizione ottenuta in fase di qualificazione, conquistando al termine dell’atto conclusivo 353.50 punti.Per lui una buona esecuzione dell’uno e mezzo avanti con due avvitamenti (50.70), mentre qualche sporcatura di troppo nel resto delle rotazioni. Una prova in cui la Germania l’ha fatta da padrona con la doppietta firmata da Fin Awe (425.55) a precedere Louis Aaron Forster (414.60). Il podio è stato completato dall’ucraino Valerii Malieiev (407.25).Nella finale femminile dalla piattaforma sono state confermate le attese della vigilia, vista l’affermazione dell’australiana Maggie Grey (375.