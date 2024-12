Sport.quotidiano.net - La Portuense che non ti aspetti. Sbancata Comacchio finendo in 10

comacchiese 01 COMACCHIESE: ampi, Centonze K., Ferri, Angelini (63’ Tavolieri), Temporin, Felloni, Taroni (63’ Luciani), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Marongiu (69’ Tavolieri). A disp.: Farinelli, Vultaggio, Centonze M., Grassi, Grigatti, Cavalieri D’Oro, Allenatore: Candeloro.: Cattozzo, Gaiani, Mariani, Rossi, Alberi, Taroni, Mirontsev (79’ Sassoli), Renzi (58’ Sovrani), Fantoni (58’ Luciani), Braghiroli, Simeoni (45’ Masu). A disp.: Mertens, Faccani, Cocchi Baglietti, Piazzi. Allenatore: Mariani. Arbitro: Petronilla, sez. di Parma Marcatori: 58’ Braghiroli Note: ammoniti per laRossi, Gaiani, Cattozzo; per la Comacchiese Noschese, Temporin, Fregnani, Felloni, Elshazly. Espulso: 44’ Taroni dellaper doppio giallo. La Comacchiese perde una gara incredibile tra le mura amiche, confermando il momento non brillante dopo la sconfitta esterna, sempre con una rete di scarto, con il Petroniano.