Israele e i suoi interessi | Vuole una Siria stabile con il dittatore o senza

Roma, 12 dicembre 2024 – Sunniti e sciiti, jihadisti contro il regime alleato di Iran e Hezbollah libanesi, nascosto sotto l’ombrello protettivo dei missili russi. E poi glidei turchi che sostengono i ribelli; e quelli di, che ha bisogno di sminare i territori di confine per non finire sotto una pioggia di razzi. Un mosaico orientale complicato dalla predi tanti tasselli. “Ma alla fine, tutti torneranno al punto di partenza: la necessità di fare la pace; con oBashar al-Assad”. È così che la vede il docente israeliano Eyal Ziser, storico del Medio Oriente, vice rettore dell’Università di Tel Aviv. An anti-government fighter waves an opposition flag as he stands in the cockpit of a Syrian regime military aircraft at the Kuweires military airfield in the eastern part of Aleppo province on December 1, 2024.