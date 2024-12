Ilrestodelcarlino.it - In questi archi un giovane incanto

Il giovanissimo e acclamato violoncellista Ettore Pagano (nella foto) sarà protagonista del concerto che la Filarmonica del Comunale di Modena, diretta da Giuseppe Mengoli, terrà sabato 7: lo ascolteremo in alcune perle di Ciajkovskij. Domenica al teatro San Carlo il Novo String Quartet,ensemble danese che sta incantando l’Europa, alla chiesa del Voto la Schola Gregoriana di Modena Musica Sacra diretta da Daniele Bononcini, e in chiesa a Bomporto la chiusura del Modena Organ Festival con Viviana Romoli e Calogero Contino. Mercoledì 4 al Rosso Tiepido la violinista israeliana Nurit Stark e il violoncellista Giovanni Gnocchi, sabato al Carani di Sassuolo Rossana Casale in un omaggio a Giorgio Gaber, "Il Signor G e l’amore".