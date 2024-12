Metropolitanmagazine.it - Il presidente Biden concede la grazia al figlio Hunter

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Vi riportiamo integralmente laconcessa alal: “Oggi ho firmato laper mio. Dal giorno in cui ho assunto l’incarico, ho detto che non avrei interferito con il processo decisionale del Dipartimento di Giustizia e ho mantenuto la parola anche se ho visto mioessere perseguito in modo selettivo e ingiusto.“Senza fattori aggravanti come l’uso in un crimine, acquisti multipli o l’acquisto di un’arma come prestanome, le persone non vengono quasi mai processate per reati gravi solo per il modo in cui hanno compilato un modulo per l’acquisto di un’arma.“Coloro che hanno pagato le tasse in ritardo a causa di gravi dipendenze, ma le hanno restituite in seguito con interessi e sanzioni, di solito ricevono risoluzioni non penali.