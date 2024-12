Lettera43.it - I Della Valle riorganizzano le holding: addio a Mediobanca

Diego, ex patronFiorentina, ha deciso di lasciare. Si tratta di una delle mosse legate alla riorganizzazione delle proprie, che saranno separate quasi del tutto da quelle del fratello Andrea. A rivelarlo è stato La Repubblica – Affari e Finanza, che ha spiegato come sia stato depositato il progetto di scissione parziale proporzionale asimmetricaDiego& C. (Ddv). I beni sono stati trasferiti a tre società, di cui una appena costituita.Diego(Imagoeconomica).La scissioneNel documento citato dal quotidiano e riportato anche da Calcio e Finanza si legge: «L’operazione trae origine dalle diverse visioni strategiche di medio-lungo periodo fra i soci». Azionisti di Ddv sono Diego e Andrea, rispettivamente con il 70 e il 30 per cento.