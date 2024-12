Liberoquotidiano.it - Governo: P.De Luca, 'buon lavoro a Foti, faccia meglio di quanto fatto finora'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Rivolgiamo gli auguri dia Tommaso, nuovo Ministro per gli Affari europei, il Pnrr, il Sud e le Politiche di coesione delMeloni. Auspichiamo chedidal suo predecessore". Così il capogruppo democratico nella Commissione Affari Europei della Camera, Piero De. "Tra rimodulazioni, ritardi e rinvii, il Pnrr rischia infatti di naufragare e da occasione storica potrebbe trasformarsi per colpa delin un clamoroso fallimento ai danni del Paese. Lo stesso sulla cancellazione delle precedenti Zes e la creazione della Zes unica, che, per come è stata strutturata e per le risorse limitatissime previste, ha azzerato gli effetti del principale strumento di attrazione degli investimenti delle imprese al Sud.