Notizie.com - Follia ai margini di una partita di calcio in Guinea: “L’obitorio è pieno”

Dramma di proporzioni inenarrabili nella seconda città della, N’Zerekore: i morti (per unadi!) sono almeno 50.N’Zerekore, la seconda città più grande della, è stata teatro di una tragedia che ha scosso l’intera nazione e oltre. Almeno cinquanta persone hanno perso la vita in seguito a scontri tra tifosi durante unadi, trasformando un evento sportivo in un episodio di violenza collettiva dalle conseguenze devastanti.Strage inaidi unadi– Screenshot YT – notizie.comFonti ospedaliere locali hanno descritto scene raccapriccianti, con decine di corpi che riempiono l’ospedale edella città. “Ci sono corpi allineati a perdita d’occhio nell’ospedale. Altri sono stesi a terra nei corridoi.“, ha dichiarato un medico all’Afp, testimoniando l’immane tragedia che si è consumata.