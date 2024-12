Ilrestodelcarlino.it - Fermignanese, solo un punto

0 LUNANO 0: Marcantognini, Santi (23’ st Ragni), Labate, Giovanelli, Patarchi, Mariotti, Cantucci, Lucciarini, Izzo, Patrignani (39’ st Garota), Saydikhan (33’ st Geusa). All. Pazzaglia. LUNANO: Onyekwere, Bosoi, Carubini, Seck M. (39’ st Galletti), Mazzoli (44’ st Bracci), Codignola (26’ st Liera), Pagliardini, Seck T., Zazzeroni, Baldelli (17’ st Nobili), D’Angeli (17’ st Giovanetti). All. Manfredini. Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno. Note – Ammoniti: Mazzoli, Patarchi, Bosoi, Codignola, Lucciarini, Seck T., Carubini, Geusa Terza partita consecutiva senza vittoria per la, che, anche a causa di assenze importanti, non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Lunano. Inizio frizzante: prima Pagliardini viene murato in extremis, poi Patrignani calcia dal limite e impegna Onyekwere.